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【美品】香合　松唐草蒔絵　黒柿　漆塗　R-0532
商品番号 N83364399392
商品名

【美品】香合　松唐草蒔絵　黒柿　漆塗　R-0532
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 9,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

松唐草蒔絵　黒柿香合　共箱　風炉用土居義峰作【土居義峰】略歴昭和35年山中塗の下地師の家に生まれる昭和55年前端雅峯に入門下地技法を主に習得後、幅広く漆芸作品を製作平成11年伝統工芸士◆サイズたて6.8㎝横5.6cm高さ2.5㎝\u2028◆キズ、状態購入したまま使用していないように見受けられます。美品ですが長期保管品につきその旨ご理解ください。このほかにも茶道具を出品しています。#kotosyaの茶道具おまとめ割引も対応しております。ぜひお気に入りのお品物をみつけてください。\u2028#茶道#薄茶\u2028#濃茶\u2028#表千家\u2028#裏千家\u2028#江戸千家\u2028#抹茶茶碗\u2028#アンティーク\u2028種類...茶道具
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