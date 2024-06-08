オーボエ・ファゴット用　長松リードナイフ　右利き用

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商品詳細
中古品です。きれいに研いであり、刃は問題なくきれいな状態です。長松リードナイフは高級高速度鋼を使用しており刃寿命が極めて長く、また購入後のアフターフォローにも対応しますので長期にわたりご使用できます。
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http://narcologia.ru/goods/peroration226515.html
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