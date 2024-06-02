こちらは専用です。YUKI LETTERS FROM ME:YUKI

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数年前に購入し、少し見て暗所にて保管していました。初期キズが少しあります。そのためやや傷や汚れありを選択しています。とてつもなく可愛いYUKIちゃんがたくさん載っています。YUKIちゃん好きな方、お値引きも少しですがしますのでお気軽にコメントください。プチプチに包んで水濡れ対策して発送いたします。