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希少 当時物 昭和レトロ タケミ ロッキーチャック ポリー 山ネズミ 100mm
商品番号 I69535545909
商品名

希少 当時物 昭和レトロ タケミ ロッキーチャック ポリー 山ネズミ 100mm
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,203 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少当時物昭和レトロタケミロッキーチャックポリーお家セット山ネズミ約100mmタイプ素人採寸となります誤差はご了承いただけますと幸いです。75mmx65mmx105mm/30g秋葉原、中野界隈で40000円前後での取引実績があります。即購入okです。黒
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