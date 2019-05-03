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- 希少 当時物 昭和レトロ タケミ ロッキーチャック ポリー 山ネズミ 100mm
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商品詳細
希少当時物昭和レトロタケミロッキーチャックポリーお家セット山ネズミ約100mmタイプ素人採寸となります誤差はご了承いただけますと幸いです。75mmx65mmx105mm/30g秋葉原、中野界隈で40000円前後での取引実績があります。即購入okです。黒
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