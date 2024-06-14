ジェニーマンション　ロサンゼルス

ゆとりのアメリカンリゾートジェニーマンション ロサンゼルス+クローゼット+ドレッサー+浴室イスセットで出品します※外箱なし※付属品一部不足あります(お皿、ナイフ、フォーク大1本小1本、スプーン小1本)写真ご確認ください★経年劣化あり、全体的に汚れや擦れ傷、折れなどあります！しばらく実家で保管されていたので、大切にしてくださるかたにお譲りしたいですよろしくお願いします(*^^*)リカちゃんジェニーちゃん1990年代レトロ



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