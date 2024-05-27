アンティーク　額縁 　油絵用 F 12

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商品詳細
用途...油絵額の素材...木製フレーム裏は紙が貼ってありますがシミや剥がれているところがあります。模様にほこりが詰まっていますがブラシなどで掃除すればきれいになると思います。かなり重さがあります。なんとなく傷になったりしてるようなところもありますがアンティーク感があるのであまり気にならないと思います。特に丁寧に保管していたものでもありませんのでご承知の上お願いします。絵が見えるところの寸法は、約53.5×64.5センチです。
http://narcologia.ru/goods/cowpox405939.html
http://narcologia.ru/goods/reflector929664.html
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