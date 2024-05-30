カタログギフト マイハート ¥11,880×4冊 ¥6,380×1冊 5冊セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓商品名：カタログギフトMYHEARTギフトコレクション11,880円×4冊＋6,380円×1冊計53,900円(計5冊)個数：5冊申し込み期限：2024年1月31日まで商品の状態：新品未使用〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓■ロワールの高級カタログギフトマイハート クレストコース価格11,880円(税込)×4冊商品点数：約510点、旅行、グルメ、雑貨、体験などの商品■ロワールの高級カタログギフトマイハート フォレストコース価格6,380円(税込)×1冊商品点数：約710点、旅行、グルメ、雑貨、体験などの商品カタログ内容はこちらから確認することが出来ます。https://loire.ne.jp/MYHEART/info.html箱入りのカタログでお送り致します。ハガキの抜き取り防止の為、購入後のキャンセルはできません。よくご確認いただきご購入下さい。#カタログ#カタログギフト#贈り物#お中元#お返し#返礼品#お祝い#カタログギフト10000
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