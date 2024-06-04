ELMO 猫 キャットフード 4.8kg 新品 半額以下

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商品詳細
ELMO猫キャットフードペットフード新品、未開封品インドア成猫用(1歳から)400g×2袋、2kg×2袋の計4.8kg賞味期限2025年4月30日定価10,164円(税込)半額以下の特価でのご提供です。フードの種類···総合栄養食ペットの種類···猫フードの特徴···ドライタイプ総重量···4〜4.9kg
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エルモ プロフェッショナーレ プレミアムフード キャットフード インドア 2kg 室内飼い猫用 高バランス栄養食 運動量の少な目な猫に
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