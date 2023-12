Hurtta エクストリームオーバーオール　30S

サイズ 30S着丈30首回り40胸囲52カラー グレー伸縮性はありませんが、ドローコードで胴回りも多少の調節可能です。試着のみですがタグはありません。以下サイトより引用★保温性内側の素材には保温性に優れたフォイルプリントを施しています。ドッグコートの中はとっても暖かく、その熱を内側に保ちます。★防水加工表生地は防水素材を使用。またハイネックタイプになっているため、首からおしりまで全体をサポートしてくれます。更に、前足・後足もカバーできるので汚れにくい構造。雨雪の付着を防ぎ、お手入れも楽々です。・首回りはドローコードがついているため調整が可能。・通し穴があり、ハーネスの上からも着用可能(25Sサイズを除く)。・頭と前足・後ろ足を入れて着用、ファスナー付きで着脱しやすい。・反射テープ付きで夜道も安心。✿︎お値下げは不可です



