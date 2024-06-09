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商品詳細
いなば猫用ちゅーるまぐろ味低リン、低ナトリウムエネルギーちゅーる まぐろと比べてリンを約50%、ナトリウム約を65%減。腎不全が心配な猫ちゃんに！賞味期限2025年4月14g50本発送の都合上箱からだして、外装は畳んで同封いたします。
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