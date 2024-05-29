【超美品】バックリボン リブボディスーツ

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Debbie Back Ribbon Tops デビー・バックリボン・トップス ☆決済から1週間前後に順次発送いたします!! | FETE

＜最終値下げ＞HIROSAIのボディスーツ後ろが大きくあいていて、長めのシフォンリボンが存在感があってかわいいです。デザインが気に入って購入しましたが、着る機会が￼無いので出品します。即発送可。※試着のみの使用定価：12,100円柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップなしバスト部分に裏地つき（画像4枚目参照）クロッチ部分はボタンがついています。#オープンバック#ボディ#ボディスーツ#りぼん