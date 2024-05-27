美品　FRED PERRY ポロシャツ

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Sサイズ白×ギンガムチェックリボンがついていましたが紛失しています綿100%着丈56身幅41肩幅33.5袖丈12.5着用回数少なめ特記すべきダメージはありませんが中古品に、ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します#winレディース ←こちらからレディース商品をご覧いただけます【6.23】