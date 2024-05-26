ローレンラルフローレン タータンチェックコットンシャツエンブレムビーズ刺繡

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袖丈...長袖柄・デザイン...チェック素材...コットン季節感...春,秋,冬ローレンラルフローレンタータンチェックコットンシャツエンブレムです。●サイズ：タグ表記Sサイズ肩幅42cm身幅47cm着丈78cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン１００%●状態：丈の長めのチュニックシャツです。目立った汚れ、ほつれなどなくとても美品です。あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。