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ローレンラルフローレン タータンチェックコットンシャツエンブレムビーズ刺繡
商品番号 H93014611013
商品名

ローレンラルフローレン タータンチェックコットンシャツエンブレムビーズ刺繡
ブランド名 ローレンラルフローレン
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈...長袖柄・デザイン...チェック素材...コットン季節感...春,秋,冬ローレンラルフローレンタータンチェックコットンシャツエンブレムです。●サイズ：タグ表記Sサイズ肩幅42cm身幅47cm着丈78cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン１００%●状態：丈の長めのチュニックシャツです。目立った汚れ、ほつれなどなくとても美品です。あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit761486.html
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