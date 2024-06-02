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コーチ オールドコーチ　グラブタンレザー 4141 縦型 ショルダーバッグ　紺
商品番号 Y96237174922
商品名

コーチ オールドコーチ　グラブタンレザー 4141 縦型 ショルダーバッグ　紺
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎24時間以内発送　◎【送料込・おまとめ・即購入OK】【#renkaアパレル】ご覧頂いたお品物以外にも多くのお品物をお安く販売しております。お気軽にご覧ください。●商品情報COACHコーチOLDCOACHオールドコーチショルダーバッグ肩掛け斜め掛けクロスボディバケツ型チャーム付きロゴ型押しバッグバックオールレザーグラブタンレザーブラック黒型番4141▶︎サイズ:横33cm縦25cmマチ13cm▶︎カラー:ネイビー　紺色▶︎素材:レザー▶︎状態:目立った傷汚れなし使用上の細かなスレ、汚れは多少ございますが、全体的にはかなりの美品になります♪▶︎購入先:大手オークションサイト鑑定済商品です。◉検品は大変、気をつけてしておりますが人が行っている為見落としがある場合があります。◉商品についてのお気づきの点がございましたら、ご連絡頂ければ、誠意持って対応させて頂きます。ご安心してお買い求め下さい♪
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