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ティファニー バード モチーフ ネックレス k18
商品番号 E58860360551
商品名

ティファニー バード モチーフ ネックレス k18
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 17,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティファニーTIFFANY\u0026Co.バードクロスエルサ・ペレッティネックレス素材：K18YG（刻印18K）長さ：約39.5cmモチーフ　W約12.0mmH約10.5mm重量：約2.6g使用にともなう、コキズ、スレあります。引き輪交換してます。カラー···ゴールド材質···K18(18金)モチーフデザイン···その他
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