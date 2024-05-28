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メゾンミッシェル⭐︎レフラワーカチューシャハットベレーキャスケットカシラツイード
商品番号 Y51441216514
商品名

メゾンミッシェル⭐︎レフラワーカチューシャハットベレーキャスケットカシラツイード
ブランド名 メゾンミッシェル
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾンミッシェルParisの直営店にて45000円くらいで購入しました。数時間のみ使用、美品。パーティーや普段使いにも派手過ぎす、上品にお使いいただけます。発送はレターパックにて梱包いたします。カラー···ブラック
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