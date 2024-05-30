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未使用・ショルダーバッグ
商品番号 V46789043134
商品名

未使用・ショルダーバッグ
ブランド名 クリスチャンオリビエ
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...ナイロン今年1月か2月にショップチャンネルで購入しました。色は濃紺とっても良い色合いです。ぺしゃんこにしてお送りします。ご検討をお願いいたします。
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