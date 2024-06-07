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商品詳細
マダガスカル産1.38ct（各7mm弱）アッシュブラウンのようなアース系地色〜暗いパープルへのカラーチェンジです。チェンジ専用のペンライトを持っていないので、カラーシフトは肉眼では、鮮明に変わるというよりも光の強弱の中で混ざり合うようにチェンジする感じに見えます。どちらかというと、明暗のニュアンスでチェンジしている感じです。それがとても素敵で、このガーネットの魅力だと思います。どうぞヨロシクお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei969571.html
http://narcologia.ru/goods/approximate673620.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation650924.html
ガーネット ルース ＜カラーチェンジ＞ ブラウン〜パープル
ガーネット ルース ＜カラーチェンジ＞ ブラウン〜パープル
パープルガーネット [015301-2861] : 天然石、宝石ルース(裸石)販売 ...
カラーチェンジ - 夕星庵 -Venus Crystals-
2点セット// カラーチェンジガーネット 計1.625ct ペア マーキスカット ...
パープルガーネット [015301-4811] : 天然石、宝石ルース(裸石)販売 ...
カラーチェンジ - 夕星庵 -Venus Crystals-
ガーネット ルース ＜カラーチェンジ＞ ブラウン〜パープル
美パープル☆ グレープガーネット 0.497ct | 宝石 （ルース）名から ...
カラーチェンジガーネット(宝石名ガーネット) タンザニア/マダガスカル ...
カラーチェンジ - 夕星庵 -Venus Crystals-
ロードライトガーネット - 通販｜宝石鑑定士が運営【カラッツSTORE】
カラーシフトマラヤガーネット(宝石名ガーネット)タンザニア産 0.54ct ...
http://narcologia.ru/goods/Taipei969571.html
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ガーネット ルース ＜カラーチェンジ＞ ブラウン〜パープル
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パープルガーネット [015301-2861] : 天然石、宝石ルース(裸石)販売 ...
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カラーチェンジ - 夕星庵 -Venus Crystals-
ガーネット ルース ＜カラーチェンジ＞ ブラウン〜パープル
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