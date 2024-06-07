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ガーネット ルース ＜カラーチェンジ＞ ブラウン〜パープル
商品番号 F27361637555
商品名

ガーネット ルース ＜カラーチェンジ＞ ブラウン〜パープル
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マダガスカル産1.38ct（各7mm弱）アッシュブラウンのようなアース系地色〜暗いパープルへのカラーチェンジです。チェンジ専用のペンライトを持っていないので、カラーシフトは肉眼では、鮮明に変わるというよりも光の強弱の中で混ざり合うようにチェンジする感じに見えます。どちらかというと、明暗のニュアンスでチェンジしている感じです。それがとても素敵で、このガーネットの魅力だと思います。どうぞヨロシクお願いします。
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