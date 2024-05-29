マイケルコース　ミニバック

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商品詳細
数回使用しただけなので、とても綺麗だと思います。お弁当箱を入れたり、ちょっとしたお出かけのバックに最適です。サイズ：（約）H22×W上部35cm/下部26cm×D12cmハンドル：（約）31cm
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