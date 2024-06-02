エルメス HERMES♡ベアンスフレ 長財布 イエロー

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ご覧頂きありがとうございます！大人気エルメスの長財布です。綺麗なイエローが目を引き高級感があります。男女問わずお使いいただけます。大手リサイクルショップでの購入。商品詳細エルメス/HERMESベアンスフレ【刻印】□D【付属品】なしサイズ約 横17.5cm×縦9cm厚み2cm仕様小銭入れ×1札入れ×1フリーポケット×3カード×5財布中、縫い目にほつれあり。10枚目写真を確認ください。スレ汚れありますがまだまだお使い頂けます。中古品の為、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。画像で判断ほう宜しくお願い致します。素材···本革カラー···イエロー柄・デザイン···無地財布形···長財布