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バーバリー　レディースS 半袖シャツ　グレー系チェック
商品番号 A79943304815
商品名

バーバリー　レディースS 半袖シャツ　グレー系チェック
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品名：半袖シャツ　グレー系チェック　【商品情報】バーバリー　レディースS着丈　62センチ身幅　44センチサイズ感は画像を合わせてご確認下さい。★商品の状態★美品保管時のシワがあります。★送料★無料お願いします。【アパレル販売中！】#アパレル色々販売中ビートたけし★購入に際して★無言購入大歓迎です！不明点はコメント下さい。記載されている情報は、出品者が見た感じの情報です。見逃している部分があるかもしれませんので、画像をよくご確認下さい。画像にあるものが全てです。神経質な方は、ご購入をお控え下さい。ご購入後メッセージ等いただかないで大丈夫です。基本的に翌日発送をしておりますが、翌日発送が難しい場合、こちらより発送予定日をメッセージでお知らせいたします。複数商品の御購入をご希望の場合コメントお願いいたします。「専用」を作ります。単体での購入について「専用」は作りません。商品の詳細についてご不明点はご連絡お願いします。値切り交渉をしたい方は、プロフィールをお読みの上お願いします。値切り交渉をされたい場合、送料や梱包の手間等を考慮してお願いいたします。明らかに無茶な値引き交渉はご遠慮下さい。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···チェック素材···コットン季節感···春、夏、秋c-1
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