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ビアズリー　ブラック✖️ホワイト　ボーダーTシャツ
商品番号 T15459790826
商品名

ビアズリー　ブラック✖️ホワイト　ボーダーTシャツ
ブランド名 ビアズリー
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビアズリーで去年か一昨年に購入したTシャツです。後ろのデザインがさすがビアズリーで、ホッケにブランドロゴ、中心部分のデザインが特徴です。（1枚目）この夏一度着ることがなく、また3回程度しか着ていないので出品します。サイズ横幅（脇下）57センチ袖丈　18センチ着丈　57センチ※素人採寸、素人保管です。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/symmetric521745.html
http://narcologia.ru/goods/tenet786763.html
http://narcologia.ru/goods/conception426657.html

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