ビアズリー　ブラック✖️ホワイト　ボーダーTシャツ

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商品詳細
ビアズリーで去年か一昨年に購入したTシャツです。後ろのデザインがさすがビアズリーで、ホッケにブランドロゴ、中心部分のデザインが特徴です。（1枚目）この夏一度着ることがなく、また3回程度しか着ていないので出品します。サイズ横幅（脇下）57センチ袖丈 18センチ着丈 57センチ※素人採寸、素人保管です。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/symmetric521745.html
http://narcologia.ru/goods/tenet786763.html
http://narcologia.ru/goods/conception426657.html
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