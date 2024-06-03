VICTORIA VICTORIA BECKHAM　Tシャツ　パフスリーブ　美品

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ブランド:VICTORIAVICTORIABECKHAM/ヴィクトリアベッカムサイズ:XS色:ネイビー伸縮性もあり柔らかい素材なので着心地がいいです。サイズはXSですが、普段Mサイズを着用している私でも着ることができます。XS~Mサイズの方にオススメです柄・デザイン...無地カラー...ブルー袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏