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VICTORIA VICTORIA BECKHAM　Tシャツ　パフスリーブ　美品
商品番号 J41101530045
商品名

VICTORIA VICTORIA BECKHAM　Tシャツ　パフスリーブ　美品
ブランド名 ヴィクトリアヴィクトリアベッカム
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:VICTORIAVICTORIABECKHAM/ヴィクトリアベッカムサイズ:XS色:ネイビー伸縮性もあり柔らかい素材なので着心地がいいです。サイズはXSですが、普段Mサイズを着用している私でも着ることができます。XS~Mサイズの方にオススメです柄・デザイン...無地カラー...ブルー袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏
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