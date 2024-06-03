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袖なしカットソー
商品番号 S87289635675
商品名

袖なしカットソー
ブランド名 ホコモモラ
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

前面がレース仕様のコットンレーヨンのカットソーです。レース部分は生地を重ねて透かしになっているので、一枚で着ても透けません。レースも甘すぎず上品なデザインなので、フォーマルはもちろん、お仕事にもジュアルにも合わせやすいですよ。お色はアイボリーで肌馴染みもよく重宝しました。15000円（税別）。レース部分もしっかりしていて、自宅でのお洗濯も可。太ってあまり着なくなったので出品します。
http://narcologia.ru/goods/message719727.html
http://narcologia.ru/goods/seamless935529.html
http://narcologia.ru/goods/plaque981307.html

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