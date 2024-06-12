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FRAMeWORK コットンポリベスト
商品番号 A71880064128
商品名

FRAMeWORK コットンポリベスト
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、こちらで購入させて頂きました前出品者様は、3、4回の着用との事でした私は１度短時間の着用です私には少し大きすぎたので、出品させて頂きました前出品者様、スミマセンありがとうございました少し毛羽立ちがございますが、汚れなどはございません素材　コットン75%、　　　ポリエステル25%カラー　カーキ商品説明【2021SS】FRAMeWORKイージーな着心地と着回し力の高さが魅力のニットベスト。伸縮性があって着心地の良い生地は、スウェットのような雰囲気ながら高級感のある素材できれいめ見えするのがポイント。前後で着られる2WAY仕様は、クルーネック・Vネックとどちらも程よく女性らしいデザイン小さく折りたたんで発送させて頂きます　ご了承下さいused品にご理解頂いてのご購入でよろしくお願いいたします☆
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