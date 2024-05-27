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16dソフビコレクション★スタン・ハンセン 全日本プロレス HAOコレクション
商品番号 J53881660840
商品名

16dソフビコレクション★スタン・ハンセン 全日本プロレス HAOコレクション
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】商品名:スタンハンセンブランド・メーカー：16dソフビ【妥協なきハンセンのファイトスピリッツを再現！】■テキサスの暴れん坊！ウエスタンハットからコスチューム・ブーツまでリアルに追求！■馬場、猪木、アンドレ、伝説として語り継がれる名勝負...闘志溢れる表情・ポーズを本人監修の基造形！■今にも発動しそうなウエスタン・ラリアット！サポーターをはめる強靭な左腕！■テキサス・ロングホーンを翳し、ロープを手にするファンイチオシのポージング！相手をロープに振り、エルボー・ドロップ！サポーターを外し、リング外にホイップ！絶頂の歓声...フィニッシュホールド魂のウエスタン・ラリアット！！【商品の状態】使用状況:未開封、未使用注意事項:初期の細かいスレ等はご了承下さい。原型師はアスリートフィギュア界のレジェンドHAO氏が手掛け、メーカー・ジュウロクホウイが新たに繰り出す、価値ある激似ソフビシリーズ！！全高約14cm
http://narcologia.ru/goods/update992295.html
http://narcologia.ru/goods/waveform291617.html
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