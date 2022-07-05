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VIVO BAREFOOT マグナフォレスト ESC 38
商品番号 V66299164783
商品名

VIVO BAREFOOT マグナフォレスト ESC 38
ブランド名 ビボ
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】モデル:マグナフォレストESCサイズ:EU38/23.9cm色:OBSIDIANブラック新品未使用品、箱付きでお送りします。既に完売したレアモデルです。海外のサイトで購入しました。現行モデルも国内サイトだと完売が続いているのでこの機会にぜひ(^^)
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