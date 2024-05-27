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新品未使用品COACHコーチ 2wayハンドバッグ　ショルダーバック
商品番号 A36376059699
商品名

新品未使用品COACHコーチ 2wayハンドバッグ　ショルダーバック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチ2wayハンドバック　ショルダーバック正規店で購入新品未使用品サイズ横23cm高さ16.5cmマチ12cm肩紐　132cm調整穴7個穴の間隔3cm斜めがけにもショルダーにもかけられます。紐の取り外しが出来るのでハンドバック・ボストンバックとしても使用出来ます。素人採寸なので多少の誤差はお許しください。神経質な方のご購入はお控えください。宜しくお願い致します。ゴールドバックで金運をアップ#コーチ　#coach#ボストンバック　#ショルダーバック　#斜めがけバック　#ハンドバック　#ゴールド　#ブランドバック　#サマーバック　#夏用バック　#金運バック　#トラベルバック　#旅行　#旅行バック
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