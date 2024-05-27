新品未使用品COACHコーチ 2wayハンドバッグ　ショルダーバック

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コーチ2wayハンドバック ショルダーバック正規店で購入新品未使用品サイズ横23cm高さ16.5cmマチ12cm肩紐 132cm調整穴7個穴の間隔3cm斜めがけにもショルダーにもかけられます。紐の取り外しが出来るのでハンドバック・ボストンバックとしても使用出来ます。素人採寸なので多少の誤差はお許しください。神経質な方のご購入はお控えください。宜しくお願い致します。ゴールドバックで金運をアップ#コーチ #coach#ボストンバック #ショルダーバック #斜めがけバック #ハンドバック #ゴールド #ブランドバック #サマーバック #夏用バック #金運バック #トラベルバック #旅行 #旅行バック