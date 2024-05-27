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- 【熊野筆】 筆2本セット_k8
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商品詳細
広島県熊野の実家に大量にあった筆を出品します。素人判断ですが、おそらく羊毛の筆でかなり高級なものだと思います。新品未使用ですが古い物となります。汚れやほこり、傷などありますのでご理解いただける方の購入をお願いします。写真の追加や、サイズの測定などご希望があればご連絡ください。即購入大歓迎です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー#熊野筆#水墨画#書道#書道筆#墨絵#習字#絵手紙#筆書道・習字用品...筆
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