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素材···綿(キャンバス/帆布) 皮カラー···ブラック少し小さめのコーチトートバッグになります。使用回数は5〜6回だと思います。サイズは平置きで縦27センチ横27センチマチ8センチですが、素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。外にオープンポケット中にはファスナーポケットとオープンポケットがあります。ファスナーで止めるタイプではなく、留め具が付いています。使用回数は少ないので、綺麗なお品物だと思いますが、自宅保管の中古品であることをご理解頂ける方のご購入をお願い致します。傷など見落とし等があればご了承下さい。お品物はできるだけ小さい形での発送になりますのでご了承下さい。#コーチ#トートバッグ#ブラック#小さめ