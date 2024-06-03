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HAVE A NICE TRIP カシミヤ マフラー
商品番号 T73957275691
商品名

HAVE A NICE TRIP カシミヤ マフラー
ブランド名 ハヴァナイストリップ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAVEANICETRIPカシミヤマフラー素材...カシミヤ鮮やかな紺色柔らかいカシミヤ素材です幅30㎝フリンジ付き自宅保管の為、ご了承いただける方でお願いしますｍ（＿＿）ｍ
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