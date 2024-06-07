【セルフォード】ニットプル\u0026スカートセットアップ

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商品詳細
デパートのセルフォード店舗で購入しました。3回ほどの着用です。着る機会があまりないので出品します。ワンピースに見えますが、セットアップです。ニットなのでとても着心地が良いですよ。2021SS定価19,800円折りたたんで発送させていただきます。袖丈···袖なしカラー···パープル柄・デザイン···無地季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/reboot256636.html
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