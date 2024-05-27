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サルーンストライプフリル　オーバーシャツ　バンヤードストーム
商品番号 T24134210344
商品名

サルーンストライプフリル　オーバーシャツ　バンヤードストーム
ブランド名 サルーン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト今年購入、試着のみです。タグは外しています。どんなお洋服にも合わせやすく、一枚あると便利だと思います！未使用ですが、自宅保管ですのでご理解頂きご検討ください。
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