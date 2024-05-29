最終値下げ！Amateras 2点セット 新品未使用

新品未使用です！商品撮影のために開封したのみです。どちらも可愛いくて迷いましたが、似合いそうにないので出品致します。キャミソールとボディースーツのセットです。2点で¥14410の物を半額で出品いたします。かなりお安くしてます。バラ売り可能ですが、半額までお安くはできませんのでご了承下さい。bodysuitフリーサイズ定価¥8360(税込)camisoleMサイズ定価¥6050(税込)どちらも肩紐にアジャスターがついているので好きな長さに変えられます。カラー···レッド柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬



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