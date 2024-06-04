ビアズリー 美品　シンプルコットンニット

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数回着用程度の綺麗な状態です。着丈約56センチ身幅約52センチコットン100％アイテム説明透けないしっかりとした生地感です。お色は、アイボリーです。シンプルながらも、シルエットがとても綺麗です。パンツでもスカートでも合わせやすい一枚です。