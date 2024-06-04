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ビアズリー 美品　シンプルコットンニット
商品番号 L46997686068
商品名

ビアズリー 美品　シンプルコットンニット
ブランド名 ビアズリー
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回着用程度の綺麗な状態です。着丈約56センチ身幅約52センチコットン100％アイテム説明透けないしっかりとした生地感です。お色は、アイボリーです。シンプルながらも、シルエットがとても綺麗です。パンツでもスカートでも合わせやすい一枚です。
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