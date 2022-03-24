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コリンシアン・プロスターズ　中村俊輔　コリーナ　2体セット
商品番号 X23264964874
商品名

コリンシアン・プロスターズ　中村俊輔　コリーナ　2体セット
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コリンシアン・プロスターズ　2体セット中村俊輔コリーナ主審専用ケースに入れて保管しておりました。未開封ですが古い物ですので、状態は写真をご覧ください。個人保管のため神経質の方はご遠慮下さい。ご購入後の返品、クレームは対応しません。よろしくお願いします。
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