コリンシアン・プロスターズ　中村俊輔　コリーナ　2体セット

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コリンシアン・プロスターズ 2体セット中村俊輔コリーナ主審専用ケースに入れて保管しておりました。未開封ですが古い物ですので、状態は写真をご覧ください。個人保管のため神経質の方はご遠慮下さい。ご購入後の返品、クレームは対応しません。よろしくお願いします。