横江 逸美（版画）【人気作家】

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作家名:横江逸美（よこえいつみ）作品名:「休日」制作年:1994年作品番号:6番/120部。リトグラフ。木製額。ガラス板。直筆サイン入り。サイズ:29.4×28.8cm（縦・横）（額含む）略歴:1963年名古屋市生まれ。1983年愛知県立芸術大学油画科入学。1988年上野の森美術館大賞展フジテレビ賞受賞。1990年愛知県立芸術大学大学院研修科卒業。国展新人賞受賞。92/93年も受賞。1991年上野の森美術館大賞展日本放送賞受賞。1992年ジャパン大賞展優秀賞受賞。1993年伊藤廉記念賞展奨励賞受賞。1998年石田財団芸術賞奨励賞受賞。国画会会員。近年の個展:画廊宮坂 名古屋日動画廊 新宿小田急 日本橋三越 名古屋三越 他 多数※額（木製/白色）に汚れ・傷がありますが、作品に問題ありません。「休日」のほっとしたひと時です。心が和みます。#横江逸美#よこえ_いつみ#愛知県立芸術大学#版画#国画会#上野の森美術館大賞展#名古屋市#リトグラフ#休日