お値下げ中です　ラルフローレン　長袖シャツ

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商品詳細
値下げ中です⭐︎ラルフローレン長袖シャツCUSTOMFIT海外サイズ4※表記はMサイズにしてあります綿100%タグはありませんが新品未使用品です。折りたたんで保管してあった為、折りジワがついてます。一度人手に渡った品物ですので神経質な方はご購入をお控えください。
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