平成ノスタルジー ホコモモラ グラニースクエア編み上げニットタンク ...

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閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2K00's90's平成ノスタルジー古着Jocomomolaホコモモラ グラニースクエア レトロ 鍵編みニットタンクトップです。素材✔綿100％サイズ✔40実寸サイズ✔着丈ｃｍ身幅ｃｍ袖丈ｃｍユーズドで、若干の使用感はございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M11349（ネ）