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平成ノスタルジー ホコモモラ　グラニースクエア編み上げニットタンク
商品番号 X55564002210
商品名

平成ノスタルジー ホコモモラ　グラニースクエア編み上げニットタンク
ブランド名 ホコモモラ
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2K00's90's平成ノスタルジー古着Jocomomolaホコモモラ　グラニースクエア　レトロ　鍵編みニットタンクトップです。素材✔綿100％サイズ✔40実寸サイズ✔着丈ｃｍ身幅ｃｍ袖丈ｃｍユーズドで、若干の使用感はございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M11349（ネ）
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