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商品詳細
こちらはラルフローレンポロシャツのワンピース、お色は紺色でビックポニーと3は白、サイズはM165/92Aです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅37身幅44着丈81.5
http://narcologia.ru/goods/navigate967830.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln150402.html
http://narcologia.ru/goods/seamless513329.html
ラルフローレン ポロシャツ ワンピース M165/92A ネイビー ビッグポニー
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