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去年preloved購入したvintageラルフローレンのリメイクブラウスです！着丈60.身幅45.袖丈23素人採寸のため誤差はあります！試着のみですが、vintageリメイクのため気になる方はご遠慮ください！ドリスヴァンノッテン チノパン カーゴパンツ ギャルリーヴィー galerievieユニクロUNIQLOランドワーズ リヨカ liyocacellardoorセラードアー UNITEDARROWS ユナテッドアローズ BEAMS ビームス トゥモローランド TOMORROWLAND SHIPS シップス エイチビューティーアンドユース beauty＆youthrokuロク トゥデイフル todayful吉田怜香 ライフズ LIFE'Smesdemoisellesメドマドモアゼル メドモアゼル ロングワンピース キャミソールワンピース ロンハーマン ronherman イザベルマラン isabelmarant ファッジ prelovedシンゾーン アダムエロペ グレースコンチネンタル フリッカ Flicka ゾゾスーツ zozosuits capuletロングスカートleeカーゴパンツ リーバイス 百々千春 cosラルフローレン vintagepreloved