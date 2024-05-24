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【セット売り希望】ラルフローレンゴルフ ポロシャツ Ｍサイズ 2枚セット♡
商品番号 K37887201209
商品名

【セット売り希望】ラルフローレンゴルフ ポロシャツ Ｍサイズ 2枚セット♡
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 3,379 円
在庫状況 あり

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商品詳細

どちらもゴルフウェアとして、それぞれ2〜3度の着用でした。〈左〉国内のデパートにて購入。左脇腹に一箇所、汚れが付いてます。(写真参照)着丈:約58cm肩幅:約35.5cm身幅:約42cm〈右〉ハワイにて購入。襟部分によ〜く見ないと分からない汗ジミ？が付いてます。(写真参照)着丈:約58cm肩幅:約36cm身幅:約44.5cm全て平置き・素人採寸ですので、微差ご了承下さい。また検品の結果、それぞれの状態を↑に記しています。それ以外には特に目立つ汚れ・破れ等はありませんが、あくまでも中古品である事をご理解の上、お求めいただけますと幸いです。その他気になる事が有りましたらお気軽にコメント下さい。#ポロ#ラルフローレン#ゴルフ#スポーツ#GAP#ユニクロ#UNIQRO#GU#旅行#トラベル#ハワイ#リゾート
http://narcologia.ru/goods/conception703057.html
http://narcologia.ru/goods/flight434628.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring472296.html
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