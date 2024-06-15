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商品詳細
淡水真珠のネックレスです。カラー シルバーカラーは、ゴールド、シルバーございます。925スターリングシルバー14kメッキになります。チェーンの長さは、44.5cm（39.5センチ＋5センチ）です。ペンダントサイズは、11.7mmです。カラーは、2色ございます。14kゴールド ホワイトゴールド素材 925スターリングシルバー シェルダイヤパール真珠ageteete4℃スタージュエリーアーカービリーブユースタージュエリーエテノジェスヴァンドーム青山等お好きな方にもおすすめです。
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