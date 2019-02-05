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商品詳細
商品説明天然素材のバスケットにネットを重ねて豊かな表情を出したかごバッグ。異素材のコントラストも目を引きます。やや小ぶりのサイズですっきりと持ち運べつつも、バケツ型のシルエットで見た目以上の収納力を誇ります。涼しげな印象は春夏シーズンのデイリーユースにはもちろん、リゾートシーンにもぴったりです。カラー···ブラック1、2回使用しています。きれいな状態ですが、中古品にご理解のある方のみご検討よろしくお願いいたします。袋なし。
http://narcologia.ru/goods/update308595.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome774243.html
http://narcologia.ru/goods/moisture63169.html
SENSI STUDIO NET STRAW BASKET/カゴバッグ
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