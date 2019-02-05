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SENSI STUDIO NET STRAW BASKET/カゴバッグ
商品番号 R71643342227
商品名

SENSI STUDIO NET STRAW BASKET/カゴバッグ
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明天然素材のバスケットにネットを重ねて豊かな表情を出したかごバッグ。異素材のコントラストも目を引きます。やや小ぶりのサイズですっきりと持ち運べつつも、バケツ型のシルエットで見た目以上の収納力を誇ります。涼しげな印象は春夏シーズンのデイリーユースにはもちろん、リゾートシーンにもぴったりです。カラー···ブラック1、2回使用しています。きれいな状態ですが、中古品にご理解のある方のみご検討よろしくお願いいたします。袋なし。
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