THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス クラウドパンツ　ブラック

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予定があり今年の6月末に購入しましたが、使わなくなった為出品します。新品未使用品です！定価¥15,400GORE-TEXPaclite2.5層構造を採用した、軽さと強さを併せ持つ防水パンツ。シャープなシルエットと動きやすさを両立したデザインです。インナーパンツとの摩擦を少なくして、脚上げがしやすいうえ、脚を上げても裾が上がりにくい仕様です。縫い目を少なくすることで防水性も向上。裾ファスナーは靴を履いた状態でも着脱がしやすい位置に設計しています。携行に便利なスタッフサック付き。リサイクルポリエステルを使用した、環境に配慮した商品です。※裾のファスナーは止水ファスナーを使用しておりません。\u2028\u2028■Fabric\u202850DGORE-TEXPaclite（2.5層）（表：ポリエステル100％、裏：ePTFE）\u2028■Function\u2028ウエストスピンドル仕様／重ね着をしても脚上げしやすく、脚を上げても裾が上がりにくい設計\u2028■サイズ：L■サイズ寸法（実寸）\u2028ウエスト囲70、股下81、脇丈107、太もも囲62