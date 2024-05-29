未使用品【アルベリッカ】ショルダーバッグ キラキラ シルバー ストラップ付き

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東京の日比谷シャンテ内にある「アルベリッカ」というブランドのショルダーバッグ素人採寸：底板の奥行10、底板の幅17.5、高さ22cm定価：あやふやですが、1〜1.5万円ほど【商品説明】 店舗で新品を購入したものの実際には一度も使用することなく保管していました。ショルダーストラップ付きです。両サイドにはミニポケット。使いやすいサイズ感とキラキラとゴージャスな装飾がなんとも可愛いバッグです。表と裏でデザインが異なるのも可愛いポイントだと思います。未使用品を是非お値打ち価格でこの機会にいかがでしょうか☆箱や袋などは一切無いため、単品での出品となります。お買い得品だと思いますので、是非この機会にいかがでしょうか☆未使用品ではありますが、一度は人の手に渡った中古品であることをご理解いただける方のみご購入ください。【梱包について】 梱包した状態で匿名配送の「ゆうゆうメルカリ便」で発送します。【ご購入前にご留意いただきたい点】※詳細などは公式サイトをご参照ください※保管状態には気をつけていましたが、素人保管のため細かい点が気になる方はご購入をお控えください※プロフィールもご一読ください本物の毛皮でできています。色もピンクが可愛く、冬のオシャレのアクセントになると思います。ほとんど使用していないので、まだまだキレイなバッグです。よろしくお願いいたします♪カラー...シルバーカラー...undefined