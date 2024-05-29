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【最終値下げ】サマンサタバサ Disney100 アラジン アラジン\u0026アブー
商品番号 S43438094980
商品名

【最終値下げ】サマンサタバサ Disney100 アラジン アラジン\u0026アブー
ブランド名 サマンサタバサ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SamanthaThavasaで数量限定で発売されたDisney100コラボ企画のハンドバッグになります。サマンサタバサ公式オンラインサイトで購入した新品未使用の正規品です。バッグには一切手を触れず、納品書とショッパーのみ取り出した状態で再度封をし発送いたします。サマンサタバササマンサハンドバッグショルダーバッグバッグキャラクターコラボ限定品Disney100Disneyディズニー新品バンビとんすけバックピンク黒レディアゼル#サマンサタバサ#ディズニー100周年#ミッキーマウス#ミッキー#ミニー#ドナルド#デイジー#グーフィー#プルート#ミッキー＆フレンズ#レディアゼル
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