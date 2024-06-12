russet モノグラム　ピンク　A4収納可能　トートバッグ

カラー···ピンク柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ナイロン沢山の中からご覧くださりありがとうございます♪一度短時間使いましたが、わたしには大き過ぎたので、どなたか必要な方に使っていただけると嬉しいです。汚れ、ほつれ、キズ等なく美品です。ご理解いただける方よろしくお願い致します。小さく折り畳み発送致します。



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