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russet モノグラム　ピンク　A4収納可能　トートバッグ
商品番号 H63341615493
商品名

russet モノグラム　ピンク　A4収納可能　トートバッグ
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 2,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ナイロン沢山の中からご覧くださりありがとうございます♪一度短時間使いましたが、わたしには大き過ぎたので、どなたか必要な方に使っていただけると嬉しいです。汚れ、ほつれ、キズ等なく美品です。ご理解いただける方よろしくお願い致します。小さく折り畳み発送致します。
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