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【美品】トプカピトートバッグ　スコッチグレインネオ　ダークネイビーS
商品番号 B49244249764
商品名

【美品】トプカピトートバッグ　スコッチグレインネオ　ダークネイビーS
ブランド名 ブレストプカピ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【BreathTOPKAPI/ブレストプカピ】【撥水】スコッチグレインネオレザーミニトートバッグ多少のお値引き、対応します。(大幅な価格はご遠慮ください。)今年2月にZOZOで購入しました。約1ヶ月間の時々、いずれも短時間の使用です。汚れや角スレもなく美品です。ダークネイビーで着る服を選ばずとても持ちやすいです。美品ですが、細かいところが気になってしまう方はご遠慮ください。また、ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。スリムに畳んでの発送となります。(購入先のZOZOと同じ畳み方です)BreathTOPKAPIの代名詞とも言えるロングセラーアイテムが、スコッチグレイントートバッグ。レザーライクな素材を正統派のトートバッグのデザインに落とし込みました。持つだけで洗練された印象へと導くデザインと、日本製で丁寧に仕立てられるクオリティの高さで、飽きられることなく多くの人々を魅了しています。サイズ縦:19.5ｃｍ横上辺:35ｃｍ横下辺:26ｃｍマチ:14ｃｍカラー···ダークネイビートートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/manufacture306141.html
http://narcologia.ru/goods/conception354157.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome993943.html
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