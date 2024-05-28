【美品】トプカピトートバッグ　スコッチグレインネオ　ダークネイビーS

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商品詳細
【BreathTOPKAPI/ブレストプカピ】【撥水】スコッチグレインネオレザーミニトートバッグ多少のお値引き、対応します。(大幅な価格はご遠慮ください。)今年2月にZOZOで購入しました。約1ヶ月間の時々、いずれも短時間の使用です。汚れや角スレもなく美品です。ダークネイビーで着る服を選ばずとても持ちやすいです。美品ですが、細かいところが気になってしまう方はご遠慮ください。また、ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。スリムに畳んでの発送となります。(購入先のZOZOと同じ畳み方です)BreathTOPKAPIの代名詞とも言えるロングセラーアイテムが、スコッチグレイントートバッグ。レザーライクな素材を正統派のトートバッグのデザインに落とし込みました。持つだけで洗練された印象へと導くデザインと、日本製で丁寧に仕立てられるクオリティの高さで、飽きられることなく多くの人々を魅了しています。サイズ縦:19.5ｃｍ横上辺:35ｃｍ横下辺:26ｃｍマチ:14ｃｍカラー···ダークネイビートートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/manufacture306141.html
http://narcologia.ru/goods/conception354157.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome993943.html
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【VERY 10月号掲載】SCOTCH GRAIN スコッチグレイン ネオレザー ミニ トートバッグ
SCOTCH GRAIN スコッチグレイン 2way ミニ トート バッグ
トプカピ TOPKAPI スコッチグレイン ネオレザー ミニ トート バッグ ショルダー付き S （ダークネイビー）
新色追加】【Breath TOPKAPI】ブレス トプカピ SCOTCH GRAIN スコッチ ...
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スコッチグレイン ネオレザー トート バッグ ショルダー付き M【雨 ...
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