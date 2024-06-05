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極美品　バリー　チェーンショルダーバッグ　トートバッグ　肩掛け　キルティング　黒
商品番号 F86757300053
商品名

極美品　バリー　チェーンショルダーバッグ　トートバッグ　肩掛け　キルティング　黒
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 5,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#Verryの出品商品はこちら○アイテムBALLY　バリーショルダーバッグ　チェーンショルダーバッグ　ワンショルダーバッグ　トートバッグ肩掛け　鞄　カバン　かばんキルティング　ゴールド　金色　チェーン　タッセルブランドロゴ　ロゴ　Bレザー　ナイロン　ブラック　黒色○サイズタテ　22cmヨコ　30cmマチ　7cmハンドル　29cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れ等なく、まだまだ綺麗にご着用いただけます。○カラーブラック　黒○付属品袋は撮影用になります。付属はしません。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号04-23-4-4910337310ME5880
http://narcologia.ru/goods/insignificant507882.html
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