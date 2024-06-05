極美品　バリー　チェーンショルダーバッグ　トートバッグ　肩掛け　キルティング　黒

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商品詳細
#Verryの出品商品はこちら○アイテムBALLY バリーショルダーバッグ チェーンショルダーバッグ ワンショルダーバッグ トートバッグ肩掛け 鞄 カバン かばんキルティング ゴールド 金色 チェーン タッセルブランドロゴ ロゴ Bレザー ナイロン ブラック 黒色○サイズタテ 22cmヨコ 30cmマチ 7cmハンドル 29cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れ等なく、まだまだ綺麗にご着用いただけます。○カラーブラック 黒○付属品袋は撮影用になります。付属はしません。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号04-23-4-4910337310ME5880
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